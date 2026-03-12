Llama IMSS a prevenir la enfermedad renal y detectar oportunamente daño en los riñones

● El Instituto ofrece diversas modalidades terapéuticas que incluyen desde manejo médico en

etapas tempranas con medicamentos y cambios en el estilo de vida, hasta diálisis peritoneal,

hemodiálisis y trasplante renal.

● El 12 de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón, bajo el lema: “Salud renal para todos.

Cuidando a la gente y protegiendo el planeta”, se busca generar conciencia sobre el cuidado de estos órganos.

En el marco del Día Mundial del Riñón, que se conmemora este 12 de marzo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hace un llamado a la población a cuidar sus riñones a través de acciones de prevención

y detección oportuna, para ello, se cuenta con diversas estrategias como PrevenIMSS y los Centros de Atención a la Diabetes (CADIMSS), donde equipos multidisciplinarios brindan atención integral e identifican de manera temprana complicaciones como la enfermedad renal.

Al respecto, el doctor Juan Jose Salazar Gonzalez, Coordinador de Programas Médicos en la Coordinación

de Unidades de Segundo Nivel, indicó que de acuerdo con datos institucionales, en el primer de atención se detectaron alrededor de 2.3 millones de derechohabientes con algún grado de enfermedad renal durante el 2025, de este total, cerca de 85 mil personas ya requiere tratamiento con Diálisis Peritoneal o Hemodiálisis, lo que refuerza la importancia de fortalecer las medidas preventivas y los chequeos médicos oportunos.

Recordó que entre los principales factores de riesgo destacan diabetes, hipertensión arterial, obesidad,

antecedentes familiares de enfermedad renal, consumo excesivo de bebidas azucaradas y el uso indiscriminado de medicamentos como analgésicos, antiinflamatorios o algunos antibióticos.

Ante este panorama, el especialista del IMSS hizo énfasis en la prevención y el autocuidado, mediante acciones sencillas que ayudan a proteger la salud renal: mantener una alimentación equilibrada, rica en

frutas, verduras y con menor consumo de alimentos ultraprocesados, grasas y harinas refinadas; beber

suficiente agua para favorecer la correcta función de los riñones.

Además de realizar actividad física de forma regular y mantener un peso saludable, evitar la automedicación, en especial el consumo frecuente de analgésicos y antiinflamatorios sin supervisión

médica, controlar enfermedades crónicas como Diabetes e Hipertensión y acudir a revisiones médicas

periódicas para detectar oportunamente cualquier alteración.

El doctor Salazar González señaló que uno de los mayores retos de la enfermedad renal es que las primeras etapas son asintomáticas, por lo que muchas personas desconocen que presentan daño en los riñones.

Cuando aparecen síntomas, estos pueden incluir cansancio, debilidad, hinchazón en piernas o rostro,

cambios en las características de la orina, anemia, alteraciones óseas o comezón en la piel, lo que

generalmente indica que el padecimiento ya se encuentra en fases más avanzadas.

Detalló que en el IMSS, la detección temprana de la enfermedad renal se realiza principalmente con estudios de laboratorio como la medición de creatinina en sangre y pruebas de orina para identificar la

presencia de proteínas, lo que permite evaluar la función de los riñones.

En cuanto al tratamiento, destacó que el IMSS ofrece todas las modalidades terapéuticas para la

enfermedad renal crónica, desde manejo médico en etapas tempranas con medicamentos que retrasan la

Progresión de la enfermedad y cambios en el estilo de vida, hasta terapias de sustitución de la función

renal en casos avanzados, como diálisis peritoneal en sus distintas modalidades, hemodiálisis y trasplante

renal, considerado actualmente la mejor opción terapéutica para pacientes con insuficiencia renal

terminal.

El doctor Juan José Salazar González subrayó que el lema de este año es: “Salud renal para todos. Cuidando

a la gente y protegiendo el planeta”, con el objetivo de generar conciencia sobre el cuidado de estos

órganos, ya que la Enfermedad Renal Crónica se perfila para convertirse en la quinta causa de muerte a

nivel mundial hacia 2040, de ahí la relevancia de fortalecer la prevención y el diagnóstico oportuno.

