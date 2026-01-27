“Living in America”: ante redadas del ICE, ciudadanos de EU se pegan el pasaporte en la frente para evitar ser molestados

Una nueva tendencia se extiende entre los internautas estadounidenses en medio de las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas para localizar inmigrantes indocumentados.

"This is how we move around Living in America 🇺🇸 now" pic.twitter.com/diGm9D13Cc — Rahi 🇵🇸 (@Rahi110313) January 22, 2026

Consiste en pegarse un pasaporte en la frente con cinta adhesiva. “Así es como nos desplazamos. De modo que, antes de preguntarme: ‘¿Eres ciudadano? ¿Dónde está tu pasaporte?’, ya ven el pasaporte”, explica uno de los participantes.