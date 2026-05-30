Captura SSPE a cinco sujetos y asegura dos vehículos vinculados a homicidio en Juárez

Como resultado de las tareas de investigación e inteligencia policial, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, llevó a cabo la detención de cinco personas y el aseguramiento de dos vehículos presuntamente involucrados en un homicidio reciente, además de la incautación de sustancias ilícitas, en Ciudad Juárez.

Estar resultado se deriva del seguimiento del personal analista que opera desde la Torre Centinela, quienes mediante el uso avanzado de los sistemas de videovigilancia generaron la trazabilidad en tiempo real para dirigir con precisión a los elementos de la Policía del Estado en campo.

Durante la primer intervención los agentes estatales realizaban labores de investigación derivadas de la localización de un masculino sin vida el pasado miércoles 27 de mayo. Mediante una revisión minuciosa de las cámaras de la Plataforma Centinela, los analistas de la corporación lograron identificar uno de los automóviles utilizados en el hecho delictivo, un Honda Accord, el cual fue rastreado de manera virtual hasta las inmediaciones de la colonia La Chaveña.

Al ubicar la unidad, los policías estatales aseguraron a cinco personas que abordaban el automotor. Tras realizarles una inspección preventiva, les localizaron un envoltorio plástico que contenía una sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina. Los detenidos fueron identificados como Miguel Ángel L. F., Isac A. G., Joaquín S. S., Oscar Alejandro C. C. y Juan Ramón G. J.

Horas más tarde, elementos de la Policía del Estado localizaron un segundo vehículo implicado en el mismo homicidio. Se trata de una camioneta tipo Van, modelo 1992 de color guinda, la cual fue ubicada y asegurada de manera oportuna en el fraccionamiento Quintas Alamedas tras coincidir plenamente con las características del reporte de inteligencia.

Los detenidos y lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para dar continuidad a las investigaciones correspondientes.

Con estos resultados contundentes, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de mantener una vigilancia estricta y permanente para garantizar el orden en la frontera.