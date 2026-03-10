Lilia Aguilar denuncia ciberacoso de militantes de Morena por oponerse a la reforma electoral de Sheinbaum

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, denunció este martes ser víctima de ciberacoso en la última semana debido a su postura en contra de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La legisladora presentó en el pleno una iniciativa para modificar el código penal en materia de acoso cibernético. La propuesta surge como respuesta de los insultos proferidos en su contra a través de redes sociales, de los cuales culpó a militantes de Morena.

"Chueca", es el adjetivo con el que tratan de demostrarme por mi físico, como en su momento lo hizo @LillyTellez… Pero estamos aquí para representar a este movimiento con dignidad y entereza pic.twitter.com/lWsqoGdgha — Lilia Aguilar Gil (@liliaaguilarmx) March 10, 2026

“Chueca, cuasimodo, popeye, la chueca del Bienestar, traidora. Todos estos han sido insultos que se me han proferido en los últimos siete días de manera constante y viral en las redes sociales”, señaló.

Lilia Aguilar hizo un llamado para que “no se utilicen las formas de dominación que se han repetido por un grupúsculo de nuestro movimiento”, y aseguró que esto afecta a los tres partidos que conforman la alianza.

Ante los cuestionamientos en redes sociales sobre la adquisición de sus bienes, la diputada aseguró que estos están debidamente declarados y son públicos.

“Asumimos el ataque. Nunca pensamos que vendría de nuestros hermanos de clase. Nunca. Pero somos firmes en nuestro planteamiento de fortaleza y de pluralidad”, dijo.

“Es por eso que hago un llamado a la unidad porque han querido atacarme personalmente, porque han querido personalizar su incompetencia para escuchar, atacando, fíjense, nada más, sólo mi físico”, agregó.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la semana pasada su propuesta de reforma electoral la cual busca entre otras cosas eliminar las reelecciones inmediatas, reducir el número de senadores y dar preferencia al voto directo. Sin embargo representantes del PT y del PVEM han mostrado su rechazo a la iniciativa.