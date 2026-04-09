“Ley Alina garantiza legítima defensa a víctimas que hayan sufrido previamente violencia feminicida”: María Antonieta Pérez

María Antonieta Pérez Reyes, diputada de Morena, celebró la aprobación del dictamen que adiciona de un tercer párrafo al artículo 28 del Código Penal del Estado de Chihuahua, con el fin de que se considere en legitima defensa cuando una víctima haya sufrido previamente violencia feminicida por parte del agresor, también conocida como Ley Alina.

Como parte de la Comisión de Feminicidios, la legisladora recordó en el Pleno del Congreso del Estado el caso de Alina Mariel Narciso Tehuaxtle como uno de los asuntos más relevantes en nuestro país sobre la legítima defensa en perspectiva de género.

“¿Qué ocurrió? en diciembre de 2019, Alina, que era elemento de la Policía Municipal de Tijuana, fue agredida por su esposo, Luis Rodrigo Juárez Arillanes, también policía dentro de la misma corporación. La pareja de Alina, llegó al domicilio bajo los efectos del alcohol y las drogas. La golpeó en la cabeza con la cacha del arma, intentó asfixiarla y, durante el forcejeo, Alina logró quitarle la pistola y le disparó para detener la agresión. A pesar del contexto de violencia, en octubre de 2022, Alina fue sentenciada a cuarenta y cinco años de prisión por homicidio calificado”, narró María Antonieta Pérez.

La congresista abundó que este fallo fue muy criticado porque el juez no valoró ni juzgó con perspectiva de género y fue después de más de tres años en prisión, en mayo de 2023, que el Tribunal Superior de Justicia de Baja California revisó el caso nuevamente, resolviendo por unanimidad que sí actuó en legítima defensa, revocando la sentencia y ordenaron su liberación inmediata. Incluso se ordenó iniciar un procedimiento contra el juez que la había condenado por no haber aplicado la perspectiva de género.

“Esta reforma busca que cuando una mujer se defiende de una agresión física, sexual o feminicida, la fiscalía y los jueces deben analizar la legítima defensa y el contexto de violencia de género. En términos simples, el caso de Alina se volvió un precedente para evitar mujeres víctimas que sean tratadas como delincuentes cuando lo único que hacen es tratar de sobrevivir”, enfatizó la legisladora morenista.

Ante esto la Comisión de Feminicidios, de la cual es integrante la diputada María Antonieta Pérez, determinó que, además, se modifica el artículo 6 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para definir la violencia feminicida como la forma extrema de violencia de género que pone en riesgo la vida de mujeres, adolescentes y niñas, fortaleciendo así su protección legal.

“Nos preocupa que la legislación penal a nivel federal y estatal está fragmentada, no se aplican de manera uniforme protocolos sensibles al género y se usan procedimientos penales abreviados en los casos de violencia de género contra mujeres y niña”, sentencio la diputada.

Finalmente, Pérez Reyes, destacó que la aprobación de este dictamen obliga a legislar para que la valoración de pruebas en situaciones de legítima defensa, se realice con perspectiva de género conforme a la Ley del Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.