“Les va gustar a todos”, dice Sheinbaum de su propuesta de reforma electoral; podría estar lista en febrero

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este jueves que aún no tiene lista su propuesta de reforma electoral e ironizó sobre las críticas que ha recibido en las que la acusan de “autoritaria”.

En su conferencia matutina, la mandataria señaló que todavía se encuentran en el proceso interno para resolver algunos planteamientos que le han presentado y aseguró que su plan de reforma electoral podría estar lista en la primera semana de febrero.

“Es una propuesta que les va a gustar a todos (…) es una propuesta que fortalece nuestro sistema electoral y que garantiza la democracia electoral, la participativa, esencialmente eso es lo que vamos a presentar, y el fortalecimiento de las consultas públicas”, comentó.

Además, negó que con este proyecto se busque eliminar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que tampoco se quitará la representación de las minorías y señaló que se evaluará la cantidad de regidores en los municipios.

De acuerdo con su declaración, con este proyecto habrá una reducción de costos de las elecciones e instituciones electorales, incluidas las OPLEs.

“Obviamente, sin afectar la operación de las instituciones autónomas, que no se trata de quitarle autonomía al INE, no se la vamos a quitar”, añadió.

Sheinbaum también ironizó sobre las críticas después de que el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, calificará a su propuesta como “Ley Maduro”.

“Ya hay debate de que la presidenta es una autoritaria, si no hemos presentado la propuesta”, señaló.