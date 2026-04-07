Legislaremos al respecto, estamos en tiempo; analizaremos propuestas tanto de Morena y PAN: Presidente del Congreso

Luego de la resolución del Tribunal Estatal Electoral (TEE) de que el Congreso del Estado debe legislar respecto a la elección directa de regidurías, el presidente del Poder Legislativo de Chihuahua, Guillermo Ramírez, señaló que sí se legislará y que aún están en tiempo para hacerlo.

Además, Ramírez Gutiérrez manifestó que ante las iniciativas que están pendientes de legislar, como lo son las de Morena y PAN, buscarán tomar lo mejor de ambas propuestas.

“Nosotros tuvimos conocimiento de ess resolución apenas el día de ayer. La recibimos en Presidencia y creo que va a ser materia de análisis de la Comisión de Gobernación. Es muy probable que citemos mañana o el jueves terminando la sesión para analizar todos estos resolutivos”, informó el presidente del Congreso del Estado.

Ramírez Gutiérrez explicó que “tiene dos resolutivos prácticamente. Uno nos dice que el Congreso ha sido omiso y otra establece que tenemos todavía tiempo para poder regular esta materia. Ustedes saben que tres meses antes de del inicio del proceso podemos estar legislando, estamos en tiempo todavía. Lo ideal sería juntar todo lo que tenemos en materia electoral y hacer un análisis completo y detallado de todo”.