Legisladores de la 4T cierran filas con Sheinbaum: unidad y soberanía, eje rumbo a 2027

Ciudad de México. En medio de la compleja coyuntura que enfrenta el país en su relación con Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Palacio Nacional un cónclave con diputados y senadores de su movimiento, con la soberanía como eje de su discurso. Fue un cierre de filas rumbo al 2027 donde el movimiento se juega mucho, comentaron legisladores asistentes quienes destacaron el llamado a la unidad que hizo la mandataria.

Al término del encuentro, la mandataria difundió un mensaje en sus redes sociales: “agradezco muchísimo a las y los legisladores de nuestro movimiento, su apoyo y voluntad para mantener la unidad por la transformación. ¡Que viva la soberanía nacional!”.

El encuentro convocado en Palacio Nacional se hizo nombrar: “Por la soberanía nacional”, según decían todos los gafetes de los legisladores . En entrevista, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal sostuvo que Sheinbaum pronunció un discurso histórico en donde llamó a los legisladores a reivindicar la soberanía, el nacionalismo y los principios de la nación. “Un discurso muy histórico, muy sentido, ideológico y políticamente conveniente en este momento respecto de la soberanía , sobre los principios.

Monreal dijo que la presidenta les pidió regresar a territorio a informar sobre la situación del país y de los cambios que se están llevando a cabo. Enfatizó en “el alcance de la lucha por mantener nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestros principios en materia internacional”, dijo el legislador. “Hay que explicarle a la población “que es lo que estamos defendiendo frente al poder conservador, frente al conservadurismo y a la amenaza constante de injerencia e intervencionismo, y de actitudes hostiles contra México”.

En el mismo sentido se pronunció el coordinador de los senadores del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, quien destacó que los partidos expresaron su adhesión a la presidenta y asumieron el llamado a la unidad que les hizo.