Le marcan el alto por conducir vehículo sin luces traseras en el Centro de Cuauhtémoc, y auto resulta con reporte de robo

Elementos de la Policía de Vialidad y Tránsito, adscritos al Mando Único en coordinación con agentes preventivos, lograron la recuperación de un vehículo con reporte de robo y la detención de un hombre, en hechos registrados la noche del 10 de febrero en la zona centro de Cuauhtémoc.

La intervención ocurrió alrededor de las 22:50 horas, cuando la unidad de Vialidad detectó un automóvil Nissan Tsuru, modelo aproximado 1993, color rojo, que circulaba sin luces traseras sobre las calles 5 y Reforma. Al marcarle el alto para señalar la falta administrativa y realizar la revisión correspondiente en la plataforma, se confirmó que el vehículo contaba con reporte de robo vigente.

El conductor fue identificado como Luis Ángel M. C., de 33 años de edad, quien quedó detenido en el lugar. De acuerdo con la información oficial, el automóvil había sido sustraído el 9 de febrero en las calles Río Chinipas y Lerma, en la colonia Santa María, cuyo propietario ya había interpuesto la denuncia ante la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.

Al sitio acudieron unidades municipales para resguardar el perímetro y asegurar tanto al detenido como el vehículo, el cual fue puesto a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa y a formalizar denuncias en caso de ser víctima de algún delito.