Lauren Graham nos platica de su nueva película, “No te olvidaré”

No te olvidaré es la adaptación del libro bestseller de Colleen Hoover, y qué mejor manera de conocer sobre la cinta que de una de sus protagonistas

No es ningún secreto que Colleen Hoover se ha convertido en una de las escritoras más reconocidas de la generación Z. Además de su hit It Ends With Us, ha escrito otros bestsellers como Ugly Love, Verity, y el que ahora llegará a la gran pantalla, No te olvidaré.

Platicamos con Lauren Graham (sí, la mismísima Lorelai Gilmore) sobre su participación en esta película, lo que podemos esperar y sus mejores recuerdos del rodaje.

“No te olvidaré”, la nueva película de Colleen Hoover

Temas fuertes y romance son dos ingredientes que nunca faltan en las obras de Colleen Hoover, y No te olvidaré, no es la excepción. La historia sigue la vida de Kenna Rowan (interpretada por Maika Monroe), quien sufre un accidente que mata a su novio Scott (Rudy Pankow), y tras cinco años en la cárcel busca redimirse y recuperar a su hija, custodiada por los padres (interpretados por Lauren Graham y Bradley Withford) y el mejor amigo de Scott, Ledger (Tyriq Withers).

Sin duda, es un papel muy diferente al que estamos acostumbrados ver en Lauren Graham. (Michelle Faye / Universal Pictures)

A Lauren la conocemos por una larga trayectoria frente a la cámara, con personajes sumamente especiales para el público. Aunque este, sin duda, fue un reto para ella, ya que se trata de una madre que sufre la pérdida de su hijo. “Desde que leí el guión, la historia me conmovió”, recuerda la estrella de Gilmore Girls, “tuve que hacer mucho trabajo previo para ponerme en los zapatos de una persona que está viviendo emociones tan fuertes. Me ayudé de un profesor de actuación y de pláticas con mis amigos cercanos para poder centrarme luego de grabar escenas intensas.”

Uno de los aprendizajes más grandes que se lleva de este personaje es que el duelo la detenía de soltar, crecer y salir adelante, y aunque fuera muy complicado para ella, termina aceptando y perdonando. “Fue una evolución de personaje muy especial que disfruté y definitivamente una gran lección para mí”, reflexiona.

A diferencia de sus personajes del pasado, este sin duda es algo completamente diferente “He tenido personajes como Lorelai (Gilmore) que son mucho más verbales y todo el tiempo dicen lo que piensan. Esto es completamente diferente, ya que involucra un viaje emocional mucho más fuerte.”

“Quiero que se queden un sentimiento de amor y que sepan que a veces, las segundas oportunidades son lo mejor que puedes dar”- Lauren Graham (Universal Pictures)

Finalmente, nos cuenta qué es lo que le gustaría que la gente se lleve después de ver esta película. “Quiero que se queden un sentimiento de amor y que sepan que a veces, las segundas oportunidades son lo mejor que puedes dar.”

Puedes disfrutar de No te olvidaré en cines a partir del 12 de marzo.