Las revelaciones más impactantes que hizo Hayden Panettiere en sus memorias antes de morir

Hayden Panettiere relató episodios de abuso, su lucha contra las adicciones, la depresión posparto y el dolor de separarse de su hija Kaya.

Las memorias de Hayden Panettiere reúnen algunos de los episodios más difíciles de su vida. En This Is Me: A Reckoning, la actriz habló sobre situaciones de abuso, sus problemas con las adicciones, la depresión posparto y el dolor que experimentó tras perder la custodia de su hija, Kaya. El libro fue publicado el 19 de mayo de 2026, apenas unos meses antes de su muerte a los 36 años.

Las revelaciones más impactantes que hizo Hayden Panettiere en sus memorias

A lo largo de sus páginas, la actriz de Héroes y Nashville reconstruyó experiencias que marcaron tanto su carrera como su vida personal. Entre ellas se encuentran dos episodios que vivió cuando tenía 19 años y que describió como experiencias profundamente perturbadoras.

Uno de los capítulos del libro recuerda un viaje que realizó en 2009 al sur de Francia. Una amiga la invitó a pasar unos días en un yate y, en una de las jornadas, la llevó hasta un camarote donde se encontraba un famoso cantante británico de unos 30 años.

LOS ANGELES, CALIFORNIA – SEPTEMBER 10: Hayden Panettiere attends The Hollywood Reporter Emmy Party on September 10, 2022 in Los Angeles, California. (Photo by Jon Kopaloff/Getty Images) (Getty Images)

Según relató Hayden Panettiere , el hombre estaba acostado en una cama cuando su amiga le sugirió que se metiera con él. La actriz accedió inicialmente, pero poco después decidió detener la situación.

Le dijo al hombre: “Mira… no sé qué te habrá dicho ella, pero esto no va a pasar”. La actriz salió del camarote, regresó a su habitación, reservó un hotel y abandonó el barco. En sus memorias, la actriz explicó que lo ocurrido cambió la forma en que veía a aquella amiga:“Me había confiado sus secretos, me había mimado y me había tratado como a su mejor amiga; luego me trató como a una prostituta de lujo”.

Meses antes, durante otra fiesta privada organizada por la misma mujer, Panettiere relató un segundo episodio. Mientras platicaba con varios hombres de unos 45 años, comenzó a sentirse incómoda por la forma en que la observaban y decidió irse.

Hayden Panettiere (Getty Images)

Cuando se preparaba para salir, uno de ellos se acercó y le dijo que tenía “un gran trozo de chicle en los pantalones”. Al mirar hacia abajo, la actriz descubrió que el hombre se estaba exhibiendo: “Miré hacia abajo y me estremecí. Los testículos de ese respetado actor premiado asomaban por la cremallera abierta de su pantalón”.

Panettiere no reveló su identidad y únicamente lo describió como un actor y director ganador del Oscar.

La maternidad, las adicciones y el dolor de separarse de su hija

Otro de los capítulos más personales de This Is Me: A Reckoningestá relacionado con el nacimiento de Kaya, hija de Hayden Panettiere y del exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

La actriz recordó que sufrió una hemorragia durante el parto y necesitó siete transfusiones de sangre, además de una intervención quirúrgica. Después del nacimiento, la actriz enfrentó una depresión posparto que afectó su capacidad para conectar emocionalmente con su hija.

Hayden Panettiere (Getty Images)

“Siempre había escuchado que las madres sienten un amor instantáneo en el momento en que ponen los ojos en su bebé, pero yo no sentí nada”, escribió.

La actriz describió aquellos meses como una etapa en la que se sentía desconectada de sí misma: “Un apagón total de emociones, como si mi alma estuviera muerta. No era yo misma, pero el problema era que no sabía quién se suponía que debía ser”.

Cuando Kaya tenía cuatro meses, Panettiere recibió el diagnóstico de depresión posparto y comenzó un tratamiento. Sin embargo, según explicó, algunos medicamentos terminaron generando una nueva dependencia.

NEW YORK, NEW YORK – MARCH 06: Hayden Panettiere attends the Global Premiere of Paramount Pictures and Spyglass Media Group’s “Scream VI” at AMC Lincoln Square on March 6, 2023 in New York, New York. (Photo by Jason Mendez/Getty Images for Paramount Pictures) (Getty Images)

“Para ayudarme con el insomnio tenía medicamentos, del tipo realmente potente que me habían recetado en el tratamiento”. La actriz describió entonces una situación que calificó como un círculo difícil de romper: “Entré a rehabilitación adicta a una sustancia y salí completamente dependiente de otra”.

El alcohol también comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en su vida. La situación se agravó mientras trabajaba nuevamente en Nashville: “Son las 6 de la mañana y estoy intentando emborracharme”, escribió. “Lo primero en lo que pensé al despertar fue en el alcohol. No en mi hija, no en mi trabajo, ni en el resto de mi vida”.

Con los años, Panettiere pudo dimensionar el impacto que aquella etapa tuvo en sus relaciones y en su entorno: “Siempre me he esforzado por ser una persona positiva, pero lloro todas las horas que pierdo a causa de la adicción, mis relaciones rotas y mis seres queridos que ya no están”.

La dolorosa decisión de ceder la custodia de su hija Kaya

Uno de los momentos que más dolor le provocó fue la decisión de ceder la custodia de Kaya a Wladimir Klitschko en 2018. La niña tenía entonces tres años y ya vivía con su papá mientras Panettiere enfrentaba sus problemas de adicción y salud mental.

Hayden Panettiere y su hija Kaya Evdokia (Instagram)

“Recuerdo cada segundo de ese día. Cada maldito segundo. Ninguna madre puede olvidar ni un solo detalle del día en que firmó la entrega de su hijo”, escribió.

La actriz, sin embargo, dejó claro que no responsabilizaba a Klitschko por sus propias decisiones: “Quiero dejar claro que no culpo a Wlad de ninguno de mis fallos; asumo toda la responsabilidad de mi parte en nuestra relación y de mis carencias como madre. Wlad es una de las personas más valientes que he conocido y un verdadero héroe en muchos sentidos”.

WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA – NOVEMBER 03: Hayden Panettiere attends 2022 amfAR Gala Los Angeles at Pacific Design Center on November 03, 2022 in West Hollywood, California. (Photo by Jon Kopaloff/Getty Images)(Getty Images)

La actriz reveló que la distancia con su hija se convirtió en una de las experiencias más dolorosas de su vida: “No vivir con ella cada día ha sido la experiencia más desgarradora de mi vida. Extraño a Kaya tanto que me duele el corazón, pero sé lo afortunada que soy de ser su mamá”.

A través de This Is Me: A Reckoning, Panettiere dejó su propio relato sobre los momentos que marcaron su vida, desde las experiencias que enfrentó durante su adolescencia y su paso por Hollywood hasta la maternidad, las adicciones y el proceso para intentar recuperar el control de su vida.