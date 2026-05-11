Antonio Guterres dice que hubo “complicidades muy grandes” en Venezuela durante la operación de EU contra Maduro

Caracas. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, señaló este lunes que hubo “complicidades muy grandes” dentro de Venezuela en la agresión perpetrada por Estados Unidos el 3 de enero que devino en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, lo que fue rechazado por la república bolivariana.

Durante una conferencia ofrecida a propósito de la inauguración de la nueva oficina de Naciones Unidas en Nairobi, capital de Kenia, Guterres fue consultado sobre la situación en Cuba y las amenazas por parte de Estados Unidos. En este contexto, le preguntaron si le preocupaba que en Cuba hubiere una situación similar a la que se vio en Venezuela.

“Creo que no es posible tener una situación similar porque Venezuela era completamente diferente; en Venezuela, para ser honesto, vimos una operación militar contra Maduro, pero tengo la idea de que hubo complicidades muy grandes dentro del sistema político venezolano, así que comparar Venezuela con Cuba creo que es una comparación injusta”, expresó el secretario general.

La cancillería venezolana protestó las palabras del secretario Guterres mediante un comunicado oficial que las califica como “afirmaciones impropias de su alta investidura y contrarias a los principios de objetividad, prudencia, imparcialidad y buena fe establecidos en la Carta de las Naciones Unidas”.

La nota publicada en Caracas la noche del lunes va más allá en su respuesta al secretario general:

“Estas declaraciones reflejan el progresivo deterioro de una Secretaría General incapaz de contribuir eficazmente a la paz y a la solución de los grandes conflictos que hoy estremecen a la humanidad. Mientras persisten el genocidio contra el pueblo palestino, la expansión de guerras y la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra pueblos soberanos, la Secretaría General mantiene una actuación de silencio o ambigüedad que debilita su autoridad moral”.

“Jamás” seremos el estado 51

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, participó este lunes en la ronda de audiencias sobre la disputa territorial entre Venezuela y Guyana que tiene lugar en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya. Allí fue consultada sobre la afirmación hecha más temprano por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la idea de convertir a Venezuela en “el estado 51” de su país.

La respuesta de Rodríguez a esto fue: “Eso no está previsto, jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia (…) y nosotros seguiremos defendiendo la integridad, la soberanía, la independencia, nuestra historia”.

Además, se dirigió al presidente estadunidense: “al presidente Trump, él sabe, hemos estado trabajando en una agenda diplomática de cooperación, ese es el curso y ese es el camino para el entendimiento entre los países”.