Definen horarios de las semifinales de la Liga Mx; Cruz Azul, de vuelta en el Azteca

Cruz Azul y Guadalajara, instalados ya en semifinales de la Liga Mx, se preparan para ceder la administración de sus sedes a la FIFA rumbo a la Copa Mundial. Aunque el plazo original de entrega está pactado para el miércoles, ambos clubes han tenido que gestionar condiciones especiales para cumplir con sus compromisos en la liguilla.

A partir de la entrega oficial, el Estadio Azteca -ahora Banorte- y el Akron perderán comercialmente sus nombres para adoptar el de la ciudad donde se ubican. La FIFA operará los recintos hasta la final de la Copa, el próximo 19 de julio en Nueva Jersey.

Ante la proximidad de la fecha límite establecida por FIFA, la directiva celeste inició gestiones de emergencia este lunes para postergar la entrega del inmueble. Tras intensas negociaciones con administradores y delegados del máximo organismo de futbol, La Máquina logró el permiso oficial cerca del mediodía, por lo que recibirá al Rebaño el miércoles en el partido de ida a las 20 horas.

La situación para los rojiblancos resultó más compleja. Al cerrar la serie de local el próximo domingo a las 19:07 horas, el encuentro de vuelta queda fuera del margen estipulado por la FIFA. Por tanto, debido a la rigidez del calendario internacional en Zapopan, el equipo se verá obligado a trasladar su localía al Estadio Jalisco, escenario histórico de sus grandes glorias, para definir el pase a la final.

En la otra llave, el Pachuca será anfitrión de Pumas el jueves a las 19 horas en el Hidalgo y los felinos, líderes y ganadores del clásico capitalino ante el América, buscarán su boleto en Ciudad Universitaria el domingo a las 19 horas.