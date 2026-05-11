Gabinete de Seguridad decomisa avioneta con 636 kilos de cocaína en Tabasco

Ciudad de México. Las fuerzas federales decomisaron en Tabasco una avioneta con 636 kilogramos de cocaína; en Jalisco aseguraron 117 mil litros de hidrocarburo ilegal, así como diversos vehículos para su transporte; y en Sinaloa inhabilitaron un narcolaboratorio, informó este lunes el Gabinete de Seguridad federal.

Estas acciones forman parte de los operativos relevantes realizados entre el 8 y el 10 de mayo en 15 entidades, en los que se detuvo en total a 44 personas y se aseguraron al menos 33 armas largas, 12 armas cortas, 190 cargadores y 65 mil 021 cartuchos útiles, además de diversas cantidades de droga, equipo táctico, vehículos y sustancias químicas.

Entre los golpes más significativos al crimen organizado destaca el caso de Emiliano Zapata, Tabasco, donde elementos del Ejército Mexicano aseguraron una avioneta que transportaba 636 kilogramos de cocaína, distribuidos en 536 paquetes. También sobresale una acción en aguas de Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, donde la Secretaría de Marina detuvo a dos personas extranjeras a bordo de una embarcación menor, a 30 millas náuticas de la costa, y les aseguró 26 bultos con presunta cocaína.

En Jalisco, elementos de la Guardia Nacional aseguraron en el municipio de Tototlán 117 mil litros de hidrocarburo, cuatro tractocamiones, tres pipas cisterna, ocho contenedores y una motocicleta; mientras que, en El Salto, la misma corporación decomisó 23 kilogramos de metanfetamina ocultos en un envío de paquetería.

También destaca la incautación de 55 mil 379 cartuchos y 93 cargadores en Sonora, donde también fueron detenidas tres personas que pretendían ingresar el arsenal al país. A estos golpes se suma la localización y desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Sinaloa, junto con el decomiso de precursores químicos en la misma región, lo que evidencia afectaciones directas a la capacidad operativa del crimen organizado.

En cuanto a operativos con aseguramiento de armamento y detenciones relevantes, en Sinaloa se logró la captura de dos personas con ocho armas largas, una granada, chalecos balísticos y más de mil cartuchos, además del aseguramiento de un vehículo con blindaje artesanal.

En Chiapas, cateos en cinco inmuebles dejaron dos detenidos y el decomiso de seis armas, cargadores, vehículos —uno blindado— y equipo de comunicación. En Guerrero, particularmente en Petatlán, fueron detenidas tres personas con un importante arsenal que incluyó 97 tubos con material explosivo, además de armas, cartuchos y equipo táctico.

Finalmente, en el resto del país se reportaron acciones relevantes de menor escala pero significativas en conjunto. En Estado de México y Ciudad de México se detuvo a ocho personas tras cateos en tres domicilios; en Nuevo León se capturó a dos personas, entre ellas un líder criminal; en Quintana Roo fueron rescatadas 10 víctimas de trata de personas. Asimismo, en Chihuahua, Michoacán, Campeche y Tamaulipas se realizaron detenciones y aseguramientos de armas, cartuchos y vehículos, mientras que en Baja California se detuvo a cuatro personas con armamento y droga. Estas acciones reflejan un despliegue coordinado con impactos diferenciados en las estructuras delictivas a nivel regional.