Lanza SSPE programa Movilidad sin Barreras para reforzar inclusión vial

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, dio arranque al programa “Movilidad sin Barreras” en el que se contempla la implementación de identificadores inclusivos para vehículos, con el objetivo de fortalecer la cultura vial, mejorar la atención en situaciones de emergencia y promover el respeto hacia personas en condición de vulnerabilidad.

Este programa contempla distintivos específicos para conductores con discapacidad motriz, auditiva y adultos mayores a quienes incluye un distintivo especial que reconoce su autonomía al volante, con las restricciones establecidas en su licencia de conducir, y por otro, sensibilizar al resto de los automovilistas para fomentar la paciencia y el apoyo en caso de percances o dificultades al maniobrar.

Entre los principales beneficios de esta estrategia, que incluye a vehículos que transportan a personas con discapacidad, destaca la mejora en la respuesta inmediata ante accidentes, ya que los cuerpos de emergencia podrán identificar si una persona requiere atención médica especializada o presenta dificultades de comunicación.

Como parte de esta iniciativa, la SSPE establece protocolos de actuación para el personal de vialidad y seguridad pública, que incluyen abordajes sensibles durante detenciones, uso de herramientas de comunicación visual en casos de discapacidad auditiva, trato digno y paciente hacia adultos mayores, así como prioridad en la atención a pasajeros con discapacidad en situaciones de riesgo.

Además, se contempla la capacitación interna del personal en temas de sensibilización y Lengua de Señas Mexicana, la creación de un registro vinculado a las placas vehiculares para evitar el uso indebido de los distintivos, y el desarrollo de campañas de concientización como “Chihuahua se Mueve con Empatía”.

En el lanzamiento estuvo presente César Komaba, subsecretario de Movilidad, Sujey Aguilar, subsecretaria de Inteligencia Policial, así como Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social, así como Ixchel Ortega, directora de Normatividad.

Con estas acciones, la SSPE reafirma su compromiso de construir una movilidad más inclusiva, segura y humana, en la que todas las personas puedan transitar con respeto y dignidad.