Lanza Canaco “Viernes Vaquero muy Mexicano”; descuentos en 13 mil comercios por vestir vaquero

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto en compañía del diputado panista Alfredo Chavez encabezaron el arranque del “Viernes vaquero muy Mexicano”.

En este sentido, Lazzarotto destacó que Chihuahua es la capital del vaquero y es parte de la cultura norteña por ello se impulsará el Mercado no solo vaquero, ganadero y chihuahuense.

El Viernes muy mexicano consiste en un sistema de descuentos del 5 al 20% de descuento, se realiza el último viernes de cada mes y esta vez los comercios agremiados a CANACO tendrán temática vaquera en el marco de esta celebración.

“Esto es un llamado y protesta a favor del sector ganadero que ha sido golpeado en los últimos tiempos, por eso nos sumamos con esta campañas”, comentó Lazzarotto.

Este proceso es parte de una estrategia de comercio con el fin de impulsar las ventas en la ciudad, aquella persona que asista a las tiendas participantes de vaquero o vaquera obtendrá su descuento.

Se espera la participación de 13 mil comercios y tendrán calcamonia especial de Viernes Vaquero muy Mexicano.

Asimismo los comercios que deseen participar pueden registrarse en www.viernesmuymexicano.com para participar.