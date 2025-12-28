Lamenta Sheinbaum 13 muertos por descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó el fallecimiento de 13 personas a consecuencia del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido este domingo a la altura de la comunidad de Nizanda, en Oaxaca.

A través de sus redes sociales, la mandataria federal informó que 98 personas resultaron lesionadas, de las cuales cinco se reportan en estado grave.

Detalló que las personas heridas reciben atención médica en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicados en Matías Romero y Salina Cruz, así como en unidades de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec.

Sheinbaum Pardo señaló que instruyó al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, a trasladarse a la zona del accidente para atender de manera directa a las familias afectadas. Asimismo, indicó que los delegados del IMSS e IMSS-Bienestar también se encuentran en el lugar.

La presidenta informó que el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, acudió a la región, mientras que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, coordina las labores de atención y seguimiento del caso.

Finalmente, agradeció el apoyo del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y de su equipo de trabajo, y aseguró que el Gobierno de México continuará informando conforme se disponga de mayor información sobre el accidente.

