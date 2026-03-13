Lamenta Manque Granados que Morena frene apoyos para jóvenes emprendedores y MIPYMES

Durante la reunión de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, Morena votó en contra de una iniciativa presentada por la Diputada Federal por Chihuahua, Manque Granados, que buscaba abrir más oportunidades para las y los jóvenes emprendedores de México.

La propuesta planteaba incorporar expresamente a los jóvenes emprendedores como grupo prioritario dentro de la política pública de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, con énfasis en financiamiento, capacitación, integración a cadenas productivas, innovación y desarrollo tecnológico.

“Era una propuesta seria, viable y con visión de futuro. Una iniciativa pensada para cerrar brechas reales que enfrentan miles de jóvenes que quieren emprender, generar empleo y salir adelante con su esfuerzo. Sin embargo, Morena decidió frenarla”, señaló.

Manque Granados destacó que la iniciativa contaba con el respaldo de las demás fuerzas políticas, pero fue rechazada por la mayoría oficialista.

“La mayoría de Morena volvió a demostrar que no utiliza su poder para aprobar lo que sí le sirve a la gente, sino para bloquear toda propuesta que no provenga de ellos. Prefieren negar soluciones antes que permitir que legisladores de oposición impulsemos acciones que den resultados y beneficien a las familias mexicanas”, afirmó.

La Diputada subrayó que el emprendimiento juvenil no debe verse como un tema secundario, sino como una herramienta estratégica para fortalecer la competitividad, impulsar la innovación, abrir oportunidades económicas y apoyar a las nuevas generaciones que buscan construir un patrimonio y aportar al desarrollo del país.

“Es lamentable que, teniendo la posibilidad de aprobar proyectos que sí pueden cambiar vidas, Morena decida actuar con mezquindad política. Cuando se trata de beneficiar a la gente, no debería importar quién presenta la propuesta, sino el impacto positivo que puede tener en la vida de miles de personas”, expresó.

Finalmente, Manque Granados reiteró que seguirá impulsando iniciativas y acciones que verdaderamente ayuden a la gente, fortalezcan a las MIPYMES y generen mejores oportunidades para las y los jóvenes.

“Aunque hoy Morena haya cerrado la puerta a esta propuesta, nosotros no vamos a dejar de trabajar. Vamos a seguir presentando y defendiendo proyectos útiles, responsables y con visión social, porque nuestro compromiso no es con el cálculo político, sino con mejorar la vida de las personas”, concluyó.