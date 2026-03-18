La trayectoria criminal del ‘Lobo Menor’, marcada por asesinatos de políticos y sus familiares

Quito. Ángel Aguilar empezó su carrera delictiva en la ciudad de Cuenca tras asesinar a Juan Antonio Serrano, hermano del entonces ministro del Interior, José Serrano, durante el gobierno de Rafael Correa, en septiembre de 2012. Sentenciado a 20 años en 2013, había cumplido la mitad de la pena y tuvo una prelibertad, en el 2022, durante la presidencia de Guillermo Lasso. Al obtener ese beneficio (que difícilmente se otorga a un asesino sentenciado) participa activamente en la banda criminal Los Lobos, cuyo líder es su padrastro Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias Pipo, ahora preso en España y quien señaló a Daniel Noboa como el autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Aguilar, conocido como Lobo Menor, fue identificado como uno de los criminales que operó directamente el crimen en contra de Villavicencio el 9 de agosto de 2023. Y es que el 26 de enero de 2022, el juez de garantías penitenciarias de Latacunga, Víctor Darío Barahona, le concedió a Aguilar la prelibertad, con lo cual se facilitó su movilización y posterior huida a Colombia. Bajo este régimen debía presentarse cada semana ante las autoridades, demostrar que trabajaba o estudiaba, permanecer en su domicilio y abstenerse de consumir alcohol o drogas.

Para ello, el mismo juez autorizó que los controles se realizaran de forma virtual, bajo supervisión del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). Sin embargo, un informe policial, fechado el 26 de enero de 2026, señala que el control fue deficiente. Desde 2024 Aguilar habría enviado las mismas fotografías en distintos meses para justificar su asistencia. Además, aparecía con el rostro cubierto o con imágenes poco claras, lo que impedía confirmar su identidad. Incluso, una revisión policial en su domicilio, en Quito, verificó que no vivía en ese lugar.

La Policía y el SNAI dependen del ministerio del Interior, pero el ministro de esta cartera, John Reimberg, señaló, en su cuenta de la red social X: “Luego de dos meses de investigación y seguimiento por parte de nuestras entidades, en trabajo coordinado con la Policía de Colombia, el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador y nuestra Policía Nacional, así como migración México se capturó a este sujeto el 17 de marzo en el aeropuerto Benito Juárez y será retornado al país vía Colombia para que se judicialice su caso”.

De lo que se conoce hasta ahora, en Colombia obtuvo pasaporte y cédula de indentidad falsas y por ese motivo el gobierno de Gustavo Petro le imputaría delitos de falsificación antes de cualquier procedimiento de extradición a Ecuador. Además, el seguimiento inicial no lo realizaron las autoridades ecuatorianas, que le habían perdido la pista, sino el trabajo de inteligencia de la fuerza de seguridad de Colombia.

Aguilar Morales se constituyó en la figura clave en la estructura del poderoso grupo criminal de Ecuador Los Lobos que tiene estrecha relación con el mexicano Cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con los reportes policiales. De ahí que también era de interés del gobierno mexicano.

A pesar de ser considerado uno de los hombres más peligrosos y por su vinculación con ese magnicidio, en el Sistema de Expediente Judicial Electrónico del Consejo de la Judicatura, su nombre simplemente no arroja resultados, es decir, es como si no existe para la justicia ecuatoriana o no tendría antecedentes penales.