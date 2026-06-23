Atiende Fiscalía de Distrito Zona Centro 39 amenazas de tiroteos en escuelas en 4 meses

• “Familias deben fortalecer comunicación con hijas e hijos, porque hay afectaciones para toda la comunidad”, piden Fiscal y Coordinador de la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes Infractores

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes Infractores, del mes de marzo a lo que va de junio del presente año, atendió 39 reportes relacionados con amenazas de tiroteos en diversos planteles educativos de la ciudad de Chihuahua.

Al respecto, el Fiscal de Distrito Zona Centro Heliodoro Araiza Reyes, y el Coordinador de la Unidad Especializada, Rodolfo Tintori Jurado, resaltaron la importancia de que las familias hagan consciencia en sus hijas e hijos que este tipo de acciones no deben ocurrir, ya que movilizan a todo un aparato de seguridad preventiva y jurídica.

“Es una cuestión muy seria porque no podemos, a priori, tomarlo simplemente como bromas. Tenemos que tomar las acciones necesarias para evitar que alguno de estas amenazas se pudiera concretizar”, comentó el Fiscal.

Describió que entre las consecuencias hay afectaciones psicológicas los estudiantes de los planteles, en los docentes y en las mamás y papás, ante la mera posibilidad de que sus hijos pudieran quedar en medio de un tiroteo.

Cuando se detecta algún caso de amenaza, se hace un plan específico para trabajar con los jóvenes, con los maestros y por supuesto, con las familias, para determinar cuáles son las causas que los llevaron a realizar este tipo de ‘bromas’, explicó.

El coordinador, Tintori Jurado, compartió que las investigaciones ministeriales han detectado que estas amenazas de presuntos tiroteos en las escuelas, se hacen a través de pintas en el área de sanitarios, principalmente, y obedecen a “retos” lanzados en redes socio digitales.

Cuando esto es detectado, se llama al sistema de emergencias 9-1-1, y este a su vez lo canaliza a la Agencia Estatal de Investigación, para activar los protocolos correspondientes, y su atención inmediata.

Precisó que, dentro de los 39 casos atendidos, solo se ha podido individualizar la participación de dos adolescentes, y que esta conducta está catalogada como una falta administrativa, y no penal.

Por ello, reiteró el exhorto a madres y padres de familia, así como a tutores, a fortalecer la comunicación con sus hijas e hijos adolescentes, y fomentar valores de respeto hacia las personas y los bienes, con el propósito de prevenir conductas que puedan generar riesgos dentro de las comunidades escolares.

En otro aspecto, el coordinador destacó que, en la Unidad a su cargo, se han registrado 44 puestas a disposición de adolescentes, por diversos delitos, en el periodo comprendido de enero a junio del presente año.

La mayor parte de estos casos corresponde a posesión de narcóticos con fines de venta o suministro, además de delitos de daños, lesiones, lesiones imprudenciales, robo y robo agravado.