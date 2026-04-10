La titular del CEJUM en Ciudad Juárez, imparte platica a alumnos del Tec Milenio

El Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) “Marisela Escobedo Ortiz” participó en la séptima edición de “Diálogos transformadores”, organizado por la Universidad Tec Milenio, Campus Juárez.

El conversatorio fue dirigido a alumnos de la universidad, en donde se expuso el tema “Liderazgo personal y el aprendizaje continuo”.

La coordinadora del CEJUM, Silvana Fernández Meléndez, expuso sobre el aporte, los retos y la transformación institucional, que son fundamentales para el liderazgo que ha logrado en el tiempo que ha estado al frente de la institución.

Con estas intervenciones, a través de sus diversas instancias, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso con las niñas, adolescente y mujeres del Estado de Chihuahua.