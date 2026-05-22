La tecnología salva vidas: el avisador de bebé olvidado en el coche fundamental para padres conductores

Este sencillo dispositivo se vincula con el teléfono móvil y lanzará avisos incesantes si el niño permanece en el coche.

Una de esas desagradables noticias que nadie quiere oír ha impactado la actualidad española por segunda vez en lo que va de año. Un bebé fue hallado sin vida en el interior de un vehículo tras ser olvidado por el progenitor, que acudió a su puesto de trabajo sin pasar por la guardería a la que debía acudir antes, mientras el bebé dormía en la parte trasera.

Dispositivo anti olvidos

Poco va a cambiar preguntarse el cómo es posible olvidar algo así, pues la vida está llena de experiencias en las que se incluyen cosas que pensabas que jamás ibas a olvidar, que en mi caso personal va desde dejarme la puerta de casa abierta, el teléfono en el techo del coche o la vitrocerámica encendida a máxima potencia durante toda una noche, por lo que nunca hay que decir nunca.

Sin embargo, como en tantos diferentes ámbitos, la tecnología puede ser una gran aliada. En el caso de Tesla, el fabricante norteamericano tiene patentada una tecnología de radar en el interior del vehículo que manda continuos avisos al teléfono si el conductor se aleja del coche olvidando pasajeros en el interior. Es sin duda una tecnología asequible que a buen seguro se irá estandarizando al resto de vehículos en los próximos años.

MÁS VÍDEOS DE Car and DriverSe trata de un compacto con etiquetas ECO y C.

¿Y qué hay de vehículos más antiguos? Pues afortunadamente, aunque no están muy popularizados, existen objetivos que hacen esta misma función de aviso. En el caso del que nos ha llamado la atención, se trata de un pequeño cojín de presión que se instala en la sillita del bebé, unido a un controlador de distancia, ideado para ir en el llavero del coche o similar.

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Aviso acústico y sincronizable con viarios dispositivos

El funcionamiento es tan sencillo como que al alejarse el dispositivo del cojín, siempre y cuando éste detecte presión, se envían alarmas acústicas y visuales al mencionado receptor, pero también a dispositivos móviles, Android o IOs, pudiendo tener hasta tres activos que recibirán el aviso.

Digicom Avisador de bebé olvidado

Una gran idea a un precio contenido que nos transmitirá algo de seguridad ante una de esas situaciones que pensamos que nunca nos van a ocurrir pero que la actualidad nos recuerda que desgraciadamente ocurren.