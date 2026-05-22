Inicia FDZS proceso penal contra adolescente imputado por violación en Parral

Derivado de los datos de prueba y argumentos incriminatorios expuestos por el Ministerio Público la Fiscalía de Distrito Zona Sur, fue vinculado a proceso un adolescente de 13 años de edad, imputado por el delito de violación agravada.

Al imputado de iniciales C.A.D.D., se le atribuye la comisión de hechos ocurridos el 24 de diciembre de 2025, en un domicilio ubicado en la colonia Jorge Leyva, en la ciudad de Parral.

De acuerdo con la investigación ministerial realizada por la Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes Infractores, el adolescente imputado agredió a la víctima, quien cuenta con cuatro años de edad.

Tras analizar los antecedentes expuestos por esta representación social, el Órgano Jurisdiccional conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado y otorgó un plazo de 20 días para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por un órgano jurisdiccional (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes).