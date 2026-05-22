Obtiene FDZC dos vinculaciones a proceso dictados a imputada por robo agravado

En dos diferentes hechos, utilizó un arma blanca para amenazar a sus víctimas y quitarles sus teléfonos celulares y dinero en efectivo

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo dos vinculaciones a proceso, dictados en contra de la imputada Cristal Michel Ch. V., por el delito de robo agravado, cometido en diferentes hechos en la ciudad de Chihuahua.

Agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Robo, expusieron datos de prueba para acreditar ante los jueces de Control conocedores de las causas penales 1114/2026 y 1164/2026, la probable responsabilidad de la imputada, quien tiene 19 años de edad.

En una primera carpeta de investigación, se establece que el 10 de febrero de 2026, Cristal Michel Ch. V., utilizó un arma blanca para amagar a una mujer, en el exterior de un domicilio de la calle Mina Sierra Rica, de la colonia Antorcha Popular, y la despojó de un teléfono celular y de 3 mil pesos en efectivo.

En otra indagatoria, refiere que el 31 de marzo del año en curso, la imputada amenazó con un arma blanca a una empleada de la Farmacia Guadalajara, ubicada en la avenida De Las Industrias, en la colonia José María Ponce De León, le quitó un celular y se apoderó de la cantidad de 4 mil pesos de la caja registradora.

Las investigaciones a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Unidad de Inteligencia de la Policía Municipal, permitieron individualizar la participación de la imputada en ambos ilícitos, quien fue detenida con órdenes de aprehensión por ambos casos.

Ahora enfrentará su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva, por el tiempo que duren los procesos penales seguidos en su contra.

Esta representación social refrenda su compromiso con la aplicación de la justicia para resarcir el daño patrimonial a las víctimas y aplicar el castigo a las responsables de los delitos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, las imputadas se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).