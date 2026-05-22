Detienen a hombre por posesión de presunta droga; investigan posible relación con robos a tiendas

Elementos del grupo de inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal lograron la detención de un hombre identificado como Kevin Jovani R. O., luego de que fuera observado en actitud sospechosa.

De acuerdo con el reporte oficial, al realizarle una revisión preventiva, los agentes localizaron entre sus pertenencias un envoltorio con una sustancia con características similares al cristal.

Asimismo, tras ingresar sus datos a la plataforma de información policial, el detenido pudiera estar relacionado con múltiples robos cometidos contra tiendas Oxxo en distintos puntos de la ciudad.

Serán las autoridades correspondientes las encargadas de realizar las investigaciones y determinar su posible responsabilidad en dichos hechos.