La solidaridad es un principio que trasciende fronteras: Díaz-Canel

La Habana, Cuba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel subrayó la relevancia de la cooperación entre pueblos, evocando la idea de que la solidaridad es un principio que trasciende fronteras.

“Bienvenida una vez más la ternura de los pueblos”, señaló, al tiempo que enfatizó que este tipo de acciones se realizan sin otro interés que el bienestar humano.

En mensajes difundidos con motivo de la llegada del contingente, del Convoy Nuestra América, que se ha consolidado como una red de apoyo integrada por activistas, organizaciones sociales y ciudadanos que, de manera voluntaria, contribuyen con insumos y acompañamiento a causas humanitarias en la región.

Una avanzada de grupos y personas solidarias provenientes de diversas partes del mundo arribó a Cuba como parte del Convoy Nuestra América, iniciativa internacional que busca llevar apoyo humanitario y reforzar los lazos de cooperación ante el complejo escenario económico que enfrenta la isla.

Los integrantes del convoy transportan cargas de ayuda destinadas a mitigar los efectos de lo que califican como un intento de “asfixia” hacia el país. La recepción de esta ayuda ha sido acompañada por muestras de agradecimiento desde distintos sectores sociales, que destacan el valor de la solidaridad internacional en momentos de dificultad.

@DiazCanelB

En este contexto, también se reiteró el mensaje de que “Cuba no está sola”, consigna que ha acompañado históricamente diversas expresiones de respaldo internacional hacia la isla.

Analistas consideran que este tipo de iniciativas no sólo aportan ayuda material, sino que fortalecen los vínculos de cooperación y visibilizan redes globales de solidaridad en un entorno marcado por tensiones económicas y políticas.