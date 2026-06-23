Aprehende FDZS a prófugo por homicidio cometido en Guachochi

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, a través de la Agencia Estatal de Investigación, detuvo con una orden de aprehensión a un masculino de iniciales O.M.L., quien era buscado por un homicidio ocurrido el 10 de mayo de 2024, en la comunidad de Tonachi, municipio de Guachochi.

De acuerdo con la investigación ministerial, tras una discusión, el detenido, quien en la fecha de los hechos era menor de edad, atacó con un objeto punzo cortante a la víctima de nombre Juan Diego A.M.

Tras el crimen, se mantuvo prófugo de la justicia, hasta este martes 23 de junio, cuando policías investigadores lo ubicaron en la ciudad de Chihuahua, en donde le ejecutaron el mandamiento judicial girado en su contra.

Fue puesto a disposición del Juez Especializado en Justicia para Adolescentes conocedor de la causa penal, y será llevado a la audiencia en donde un agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes Infractores le formulará imputación.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por un órgano jurisdiccional (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes).