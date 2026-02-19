La NASA comparte video de un brillante espectáculo cósmico que rodea a la Tierra

Centro Espacial Johnson de la NASA compartió un maravilloso ‘time-lapse’ desde la Estación Espacial Internacional (EEI) que muestra intensas franjas verdes de auroras deslizándose sobre la curvatura terrestre, mientras se asoma la estructura del enorme laboratorio orbital.

Nothing like a little cosmic glow to brighten your orbit. ✨ This timelapse from the International @Space_Station captures vibrant green aurora ribbons sweeping across Earth’s curve as station hardware drifts into view. Aboard this shared home in low Earth orbit, astronauts from… pic.twitter.com/BEwEKtDczU — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) February 18, 2026

Las auroras surgen al interactuar partículas solares con el campo magnético y la atmósfera, creando un espectáculo de luz y ciencia en una sola pasada.