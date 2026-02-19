La NASA comparte video de un brillante espectáculo cósmico que rodea a la Tierra

Centro Espacial Johnson de la NASA compartió un maravilloso ‘time-lapse’ desde la Estación Espacial Internacional (EEI) que muestra intensas franjas verdes de auroras deslizándose sobre la curvatura terrestre, mientras se asoma la estructura del enorme laboratorio orbital.

Las auroras surgen al interactuar partículas solares con el campo magnético y la atmósfera, creando un espectáculo de luz y ciencia en una sola pasada.

