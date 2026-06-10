Rinde FMyCB-UACH homenaje al doctor Julio Ornelas Küchle, pionero de la educación médica en Chihuahua

Primer director de la FMyCB.

La Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACH rindió un emotivo homenaje al doctor Julio Ornelas Küchle, una de las figuras más importantes en la historia de la educación médica en el estado y uno de los principales impulsores de la fundación de la entonces Escuela de Medicina.

Durante la ceremonia, autoridades universitarias, docentes, estudiantes y familiares recordaron el legado de quien fuera el primer director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chihuahua, cargo que desempeñó entre 1954 y 1955, en los años iniciales de una institución que, con el tiempo, se convertiría en referente de la formación médica en la entidad.

El rector de la UACH, maestro Luis Alfonso Rivera Campos, destacó que las grandes instituciones se construyen gracias al trabajo y la visión de personas que piensan en el bienestar de las futuras generaciones. Señaló que el doctor Ornelas Küchle representa el compromiso social que distingue a quienes han dejado una marca imborrable en la Universidad y expresó a sus familiares que su legado continuará presente en los pasillos y aulas de esta unidad académica.

Por su parte, el director de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, doctor René Núñez Bautista, afirmó que hablar del doctor Ornelas es hablar de los cimientos de la Facultad y de la propia Universidad, al reconocer en él a uno de los primeros universitarios preocupados por construir una institución comprometida con la sociedad. Asimismo, resaltó la importancia del libro presentado durante el homenaje como un testimonio para preservar y compartir su legado.

Como parte del evento, el exrector de la UACH y exdirector de la FMyCB, doctor Sergio Piña Marshall, ofreció una reseña sobre la vida y obra del homenajeado, destacando su trayectoria académica, profesional y de servicio público. De igual forma, la maestra Rocío Flores Carrete, directora de Proyectos Estratégicos de la Universidad, presentó el vino conmemorativo “Julio Ornelas Küchle”, resultado de una colaboración entre la UACH y la casa vinícola Piña Mora, concebido como un símbolo que enlaza la historia, la salud y el espíritu universitario.

Este homenaje permitió recordar a un hombre cuya vocación trascendió las aulas y los consultorios, y cuya visión ayudó a sentar las bases de una institución que continúa formando generaciones de profesionales comprometidos con la sociedad. Su nombre permanece ligado a la historia de la Universidad Autónoma de Chihuahua como ejemplo de servicio, liderazgo y amor por la educación.