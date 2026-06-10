Inaugura Marco Bonilla Cancha y arranca ampliación en salón de usos múltiples

El alcalde Marco Bonilla en compañía de su esposa Karina Olivas realizaron la inauguración de una cancha de fútbol rápido en el rancho Guadalupe.

Con una inversión de 5 millones 699 mil 098 pesos, se dio esta obra en base de muros de block, malla ciclónica porterías, puerta de acceso, pasto sintético, banqueta perimetral, entre otras acciones que suman a la dignificación de este espacio.

El presidente municipal realizó el tradicional penal de inauguración y con jóvenes del equipo de fútbol “Los Guadalupanos”.

Además, el Alcalde arrancó oficialmente la ampliación del Salón de Usos Múltiples, que con una inversión de 3 millones de pesos, pasará de 185 a 444 metros cuadrados y se agranda el templete, se aplicó pintura vinílica, se tendrá techumbre de lamina galvanizada, aislamiento termo acústico, y más.