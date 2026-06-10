Tu idea puede transformar tu comunidad: registra tu proyecto para el Presupuesto Participativo 2027

–La convocatoria para presentar propuestas permanecerá abierta hasta el 31 de julio

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 10 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal de Chihuahua invita a las y los ciudadanos a participar en el Presupuesto Participativo 2027 mediante el registro de proyectos que contribuyan a mejorar sus colonias, escuelas y espacios públicos.

¿Qué idea te gustaría hacer realidad en tu comunidad? Una cancha rehabilitada, un parque renovado, áreas de juego para niñas y niños, mejoras para una escuela o un espacio de convivencia para las familias pueden comenzar con una idea impulsada por la propia ciudadanía.

Del 1 de junio al 31 de julio permanecerá abierta la recepción de proyectos, brindando a las y los chihuahuenses la oportunidad de presentar propuestas que respondan a las necesidades de su entorno y generen beneficios para toda la comunidad.

Las propuestas pueden estar relacionadas con infraestructura urbana y rural, obras y servicios públicos, recuperación y mejoramiento de espacios públicos, medio ambiente, seguridad pública, actividades deportivas, recreativas y culturales, escuelas, así como otros proyectos de interés comunitario.

A través del Presupuesto Participativo, la ciudadanía tiene la oportunidad de involucrarse activamente en la construcción de una mejor ciudad, impulsando acciones que nacen de las ideas y necesidades de quienes conocen de primera mano su comunidad.

Muchas de las mejoras que hoy disfrutan las colonias comenzaron con una propuesta ciudadana. Por ello, el Gobierno Municipal invita a las y los interesados a aprovechar este periodo de registro y transformar sus ideas en proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias chihuahuenses.

Para conocer los requisitos, el proceso de registro y recibir orientación para desarrollar su proyecto, la ciudadanía puede consultar las fechas y ubicaciones de los Foros Informativos y de Apoyo a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal de Chihuahua y de la Coordinación de Participación Ciudadana.