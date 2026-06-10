En un mes, aumentó 25% demanda de agua en la capital: JMAS

El director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Alan Falomir Sáenz dio a conocer que derivado de las altas temperaturas, el consumo de agua potable incrementó un 25 por ciento en relación al mes anterior.

No obstante, recordó que la JMAS cuenta con 4 nuevos pozos y que actualmente se bombean alrededor de 4 mil 450 litros por segundo, 100 litros más que el año pasado.

Asimismo, Alan Falomir expresó que si bien, no existe desabasto de agua, en algunas zonas con alta demanda ha bajado el tiempo de presión, no obstante, el funcionario pidió reportar cualquier problema al 073 para dar una atención inmediata.

Recordó que en algunas ocasiones, por fallas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se interrumpe el bombeo de agua, sin embargo, se trabaja para restablecer el servicio a la brevedad.