La inesperada reacción de Zendaya a las fotos de su ‘boda’ con Tom Holland creadas con IA

Zendaya abordó los rumores de una boda secreta mientras promocionaba su nueva película, The Drama.

No te sientas mal si caíste en las fotos de boda de Zendaya y Tom Holland generadas con AI.La actriz de 29 años, protagonista de The Drama, admitió que “muchas” de las personas cercanas a ella también creyeron que las imágenes que circularon en internet eran reales.

Zendaya reacciona a las imágenes de su boda hechas con IA

Durante una aparición en el show de Jimmy Kimmel este pasado 16 de marzo, Zendaya habló sobre las imágenes hechas con inteligencia artificial sobre su presunta boda.

Getty Images (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

“Muchas personas han sido engañadas por ellas. Estaba simplemente por ahí en la vida real y la gente me decía ‘¡Dios mío, tus fotos de boda son hermosas!’. Y yo como ‘Amor, son IA. No son reales’”.

Getty Images (Carlos Alvarez/Getty Images)

“¿Alguien en tu vida cayó en eso? ¿Y se molestó por no haber sido invitado?”, preguntó Jimmy Kimmel, de 58 años. “Sí, muchas personas”, respondió Zendaya.

Zendaya aún no ha confirmado oficialmente si ella y su pareja de años, Tom Holland, ya se casaron.

Getty Images (Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM)

Los rumores de que Tom Holland y Zendaya ya estaban casados

Los rumores comenzaron cuando su estilista de toda la vida, Law Roach, aseguró, durante una aparición en los Actor Awards 2026 del pasado 1 de marzo, que la pareja ya ese había casado.

Getty Images (Amy Sussman/Getty Images)

Desde entonces, Zendaya ha sido vista usando una banda dorada en su dedo anular junto a su anillo de compromiso de Holland, de 29 años. La actriz llevaba esa banda durante su aparición en Jimmy Kimmel Live!.

Durante su visita al late night, Zendaya también se divirtió con los rumores de boda, compartiendo un video para “aclarar la confusión” usando escenas de su película The Drama y superponiendo el rostro de Tom Holland sobre el de su coprotagonista, Robert Pattinson.

Getty Images (Kevin Winter/Getty Images)

Los actores fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en 2016, después de ser elegidos como pareja en Spider-Man.

Tras ser vista con un anillo de diamante en el dedo anular durante los Golden Globes 2025, PEOPLE confirmó que la estrella de Euphoria, Zendaya, estaba comprometida con Tom Holland.

Getty Images (Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM)

En septiembre de 2025, Tom Holland confirmó discretamente el compromiso durante una sesión de preguntas y respuestas con fans, cuando un hombre se refirió a Zendaya como su “novia” y él lo corrigió diciendo: “prometida”.