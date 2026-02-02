La historia nos llama de nueva cuenta para defender nuestra soberanía”: Hugo González

El presidente del Consejo Estatal de morena, Hugo Eduardo González Muñiz, llamó a la militancia a seguir organizándose desde los comités seccionales ante la andanada intervencionista, en una nueva jornada de defensa de la soberanía.

En su mensaje en la asamblea realizada el domingo 01 de febrero en la plaza de armas, el presidente del consejo y regidor recordó que estos ejercicios de información se realizan en todo el país y que regresa al movimiento a sus orígenes, cuando se inició con la organización popular desde las bases y casa por casa.

“Hoy la historia nos llama de nueva cuenta, para defender nuestra soberanía y para manifestar nuestro respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque tenemos que demostrar que tenemos mucho pueblo y seguirnos organizando en nuestras casas, colonias y secciones”, manifestó Hugo González.

Reiteró el compromiso de la Cuarta Transformación para la defensa de la soberanía, ante las intenciones y expresiones de entreguismo de la oposición, quienes han manifestado el apoyo a una intervención extranjera.

“Debemos señalar a la oposición traidora, que hasta se han atrevido a pedir una intervención a nuestro país, pero ellos piden eso porque saben que no tienen forma de regresar y que no tienen una base social, no tienen proyecto”, agregó.

En la asamblea por la defensa de la soberanía, asistieron la presidenta del comité estatal Brighite Granados, la secretaria de formación política Luisa Rey, así como militantes y simpatizantes del movimiento, de igual forma activistas que se han sumado a estas jornada informativas.