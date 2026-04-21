La historia de Michael Jackson llega a cines, te contamos quiénes apoyaron y quiénes rechazaron la polémica biopic

Aunque la película cuenta con el respaldo de los allegados del “Rey del pop”, otras figuras han marcado distancia, generando tensiones alrededor de su estreno.

‘Michael’, el biopic basado en la vida del “Rey del pop” , está próximo a estrenarse. A pesar de ser una producción millonaria y ambiciosa que busca retratar la vida de Michael Jackson con el respaldo de figuras clave, también hubo personas cercanas al artista que no estuvieron de acuerdo e, incluso, provocaron retrasos en el estreno.

Aquí te contamos quiénes apoyaron totalmente el proyecto y quiénes prefirieron mantenerse al margen.

¿Quiénes apoyaron el biopic de Michael Jackson?

Patrimonio de Michael Jackson

La película cuenta con el respaldo total del patrimonio del cantante, administrado por John Branca y John McClain, quienes fungieron como productores. Incluso, Branca, reconocido abogado de entretenimiento, tiene una aparición en la cinta como una figura clave en la carrera del artista; su personaje es interpretado por Miles Teller.

John Branca y Miles Teller. (Getty Images)

Los hermanos Jackson

A pesar de que se anticipó que el filme tocaría temas controversiales de la vida del intérprete de Bad, durante la producción contó con el apoyo de gran parte de la familia Jackson, no solo para respaldar su legado, sino también a Jaafar Jackson, el sobrino del cantante que le da vida en la ficción.

Durante la premiere estuvieron presentes algunos de sus hermanos: La Toya, Marlon, Jermaine y Jackie, estos últimos integrantes de The Jackson 5. El productor Graham King aseguró que la cinta estuvo totalmente respaldada por ellos y mantuvo contacto constante durante el proceso.

Los hermanos del artista durante la premiere de Michael. (Getty Images)

Sus hijos: Prince y Bigi

Además de sus hermanos, otros integrantes de la familia que apoyaron el filme fueron el mayor y el menor de sus hijos: Prince y Bigi.

Aunque no fungen como productores, han respaldado directamente al asistir a eventos promocionales, como la premiere en Berlín. Incluso, según el productor, Prince “estuvo presente en el set todos los días” durante el rodaje y participó en etapas posteriores del proyecto.

Prince y Bigi apoyaron la película de su papá. (Getty Images)

Katherine Jackson

La mamá del “Rey del pop” también expresó su apoyo, aunque de manera más discreta, sin involucrarse directamente en la producción ni en eventos públicos.

Durante las etapas iniciales, en un comunicado compartido con The Hollywood Reporter, Katherine elogió a su nieto. “Jaafar encarna a mi hijo. Es maravilloso verlo continuar con el legado de los Jackson como artistas e intérpretes”.

La madre del cantante mostró su apoyo desde lejos. (Getty Images)

¿Quiénes no apoyaron el biopic de Michael Jackson?

Paris Jackson

Aunque los otros hijos del cantante respaldaron el proyecto, Paris adoptó una postura distinta. La modelo decidió mantenerse al margen tras leer el guion de la película, hacer anotaciones sobre aspectos que consideraba “deshonestos” y, al no recibir respuesta, optó por alejarse.

En septiembre, volvió a referirse al filme en redes sociales con una opinión que generó controversia. “Una gran razón por la que no he dicho nada hasta este momento es porque sé que muchos de ustedes van a estar contentos con ello”, declaró. Una gran parte, la película complace a un sector muy específico del fandom de mi papá que aún vive en la fantasía, y ellos van a estar felices con eso”.

Paris Jackson no estuvo de acuerdo con el biopic de su papá. (Getty Images)

Jordan Chandler: el acusador de Michael Jackson

Chandler, conocido por ser el primer menor que acusó al cantante de abuso sexual, no ha hecho declaraciones públicas. Sin embargo, su caso fue uno de los factores que retrasaron el estreno del filme por conflictos legales.

De acuerdo con el acuerdo extrajudicial al que llegaron, hay una cláusula que prohíbe en su totalidad la representación o mención de Chandler en cualquier película. Los abogados del patrimonio del artista no se dieron cuenta de este detalle hasta que la cinta ya estaba en etapas avanzadas de producción, por lo que las escenas que planeaban mostrar las facetas más oscuras en la vida de Jackson tuvieron que ser eliminadas.

Michael Jackson (Getty Images)

Janet Jackson

La hermana menor de la familia Jackson, aunque no ha criticado abiertamente la película, decidió no involucrarse en el proyecto, ni como productora ni como personaje dentro de la historia.

A pesar de rumores sobre una posible postura negativa, no hay una razón confirmada detrás de su decisión. Durante la premiere en Hollywood, La Toya Jackson comentó sobre su ausencia. “Ojalá todos estuvieran en la película”, dijo en una entrevista con Variety. “Se lo propusieron y amablemente declinó, así que hay que respetar su decisión”.

Janet Jackson decidió no participar en el biopic. (Getty Images)

Por su parte, el guionista John Logan explicó: “Algunas personas de la familia no estaban interesadas en hablar y eso estaba bien; no querían ser representadas en la película ni dramatizadas en ella, y eso está perfectamente bien”.

Tras años de espera y contratiempos en la producción, Michael finalmente llegará a las salas de cine mexicanas el 22 de abril.