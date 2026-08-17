La Gobernadora está en busca de la unidad del PAN, no quieran ver moros con tranchetes: Alfredo Chávez

Después del evento que encabezó la gobernadora Maru Campos y que organizó el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, con el objetivo de arropar al alcalde Marco Bonilla tras su designación como coordinador político estatal, evento en el que estuvo el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, como el único aspirante a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y también aspirante a dicha candidatura, Alfredo Chávez, pidió “no ver moros con tranchete”, pues la Gobernadora “está en busca de la unidad”.

“El que nuestra gobernadora Maru Campos conviva con la base de muchos de los aspirantes y el respaldo a Marco Bonilla. Hay que ver las cosas como son, muy contento de la unidad que se ha logrado en torno a la candidatura de Marco Bonilla o a la representación que tendrá él como coordinador de los esfuerzos del partido”, destacó Chávez Madrid.

El coordinador parlamentario explicó que “el hecho que nuestra Gobernadora atienda el Consejo y acuda a diversos eventos con aspirantes y militantes, eso habla de una Gobernadora que está en búsqueda de la unidad, así que no quieren ver moros con tranchetes”.

“La Gobernadora es una panista hace muchos años. Hay piso parejo y yo festejo que la Gobernadora esté atendiendo a nuestra militancia. Pero lo que más festejo, es que se haya dado en torno a la unidad del proyecto de Marco Bonilla”, enfatizó Alfredo Chávez.