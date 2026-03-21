La Federación Mexicana se suma a ejercicios de seguridad

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció este viernes que participó junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un ejercicio estratégico de seguridad de cara al Mundial 2026 que comienza el 11 de junio.

La Secretaría de la Defensa Nacional encabezó el Ejercicio Militar de Aplicación ‘Ollamani’, como parte del ‘Plan Kukulcán’, en coordinación con diversas dependencias de los tres niveles de gobierno y organismos estratégicos con el objetivo de fortalecer los protocolos de seguridad rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026″, informó la FMF a través de un comunicado.

El ‘Plan Kukulcán’ fue diseñado para proteger a visitantes, delegaciones y población en las tres ciudades mexicanas que acogerán partidos del Mundial.

El ejercicio de seguridad descrito por la FMF se cumplió en las instalaciones del Campo Militar 37-A, situado en San Juan Teotihuacán, Estado de México.

Se desarrollaron operaciones antidrones y para la localización de artefactos explosivos improvisados,según la FMF.

Información de Aristegui Noticias