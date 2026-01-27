La cúpula bancaria se compromete con Sheinbaum: más crédito y más inversión

Ciudad de México. Los banqueros fueron a Palacio Nacional este martes con un objetivo: declararse listos para financiar el crecimiento del país. De forma inmediata, se comprometieron con la presidenta Claudia Sheinbaum a otorgar más crédito e impulsar la inversión pública y privada, confirmaron fuentes a La Jornada.

En la reunión, los representantes de las instituciones financieras que operan aquí se comprometieron a que, para finales de 2030, el crédito represente la mitad del Producto Interno Bruto (PIB), que al cierre del último año alcanzaba el 35 por ciento; al mismo tiempo de apoyar en este momento proyectos de infraestructura y energía.

Este martes, la presidenta de México informó en redes sociales que se sostuvo una reunión con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez; el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador; y representantes de la Asociación de Bancos de México (ABM), entre ellos, su presidente, Emilio Romano, en la que se abordó “las perspectivas económicas del país”.

Fuentes que estuvieron presentes en la reunión indicaron a este medio que la titular del Ejecutivo le solicitó al sector financiero acompañar al gobierno en su misión de aumentar los niveles de inversión pública y privada, al mismo tiempo de revelar que la siguiente semana, se presentará un plan carretero, de puertos y aeropuertos.

“La banca se dijo lista para financiar el crecimiento de México. La presidenta hizo una petición a la banca para que este gremio acompañe al gobierno a incrementar la inversión pública y privada en áreas claves como infraestructura, energía y las micro, pequeñas, y medianas empresas”, señalaron las fuentes a La Jornada.

En su oportunidad, detallaron, los banqueros le dijeron a la Presidenta que están listos para digitalizar la economía, disminuir los niveles de informalidad mediante el acceso a servicios financieros, y sobre todo, aumentar el crédito, como proporción del PIB, a un nivel de 50 por ciento para finales del sexenio.

Junto a Emilio Romano, estuvieron presentes los representantes de los ocho principales grupos financieros que operan en México: Eduardo Osuna, director general de BBVA; Felipe García, de Santander; Jorge Arce, de HSBC; Manuel Romo, de Banamex; Marcos Ramírez, de Banorte; Pablo Elek, de Scotiabank; Javier Foncerrada, de Inbursa; y Luis Brossier, de Citi México.

También asistió Daniel Becker, de Banca Mifel; Tamara Caballero, de Multiva; Armando Herrera, de Nu, entre otros.

Cabe recordar que durante la 88 Convención Bancaria que se realizó el año pasado, los banqueros se comprometieron con Sheinbaum para que, al concluir el sexenio, al menos el 30 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas que operan en México tengan un financiamiento; así como aumentar el número de transacciones que se realizan en medios digitales, algo conocido como la digitalización de la economía.