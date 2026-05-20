La contramarcha-Rockstar de la oposición-Patrullas y sociología-Chánez en la CMIC

Aunque todavía no existe fecha y está en veremos, los panistas del estado que encabeza Daniela Álvarez, ya se plantearon la posibilidad de realizar una marcha de apoyo a la gobernadora Maru Campos, la cual, de paso demostraría qué tan fuerte es el músculo territorial y también el poder de convocatoria que traen los azules con la ciudadanía en general, luego del estrepitoso fracaso que significó la marcha morenista, por más que estos últimos aleguen “sabotaje”, un “boicot” que, por cierto, fue orquestado por sectores ciudadanos que han sido afectados por el régimen de la 4T desde que tomó las riendas del país a finales del 2018. Ese descontento ciudadano podría ser capitalizado por el PAN y sus aliados para ellos sí llenar las calles de la capital en respaldo a la jefa del Ejecutivo chihuahuense, la cual Morena ha convertido, por error y no por gusto, en la figura más visible de la oposición en el país y un ejemplo para la oposición del resto de México.

En noviembre, Acción Nacional demostró que sin movilizaciones u operativos de “acarreo” como los que aplica Morena, logró exhibir músculo en la marcha por el relanzamiento del partido en la ciudad de Chihuahua, así que sería cuestión de aplicarse en la logística y capitalizar el descontento ciudadano hacia el morenismo ante los señalamientos de ser un “narcopartido”, además de sumar a sus aliados, y entonces sí, tomar las calles en apoyo a Maru, quien por cierto, ayer insistió en que su objetivo es defender “con todo el corazón la libertad, la vida y la familia”.

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Y mientras en la cúpula de Morena continúan en busca de culpables tras lo sucedido con la marcha antiMaru, en la cúpula del PAN a nivel nacional que lidera Jorge Romero, la gobernadora chihuahuense es vista como la antítesis del morenismo y una esperanza de que sí se le puede dar lucha a la 4T en el próximo proceso electoral, no nada más en el Estado Grande, también en el resto de las 17 entidades donde habrán de renovarse las gubernaturas, por lo que si de por sí Romero Herrera tenía ya a Maru en un pedestal azul como digna representante del estado donde nació Acción Nacional, después de lo sucedido el pasado fin de semana y esa obsesión que le tienen los morenos, tanto al presidente del CEN y a sus coordinadores en las Cámaras, Ricardo Anaya y Elías Lixa, les ha regresado la esperanza en el sentido de que Morena y el régimen no son invencibles.

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Y como la narrativa de “traición a la patria” que lanzó Morena contra la gobernadora Maru Campos nomás no prendió como ellos quisieran, ahora los morenistas se lanzaron contra el alcalde Marco Bonilla por una situación irrisoria, pero que muestra el tamaño de sus traumas y complejos. Resulta que el logo del Departamento de Policía de Nueva York en algunas patrullas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua capital les causó escozor al régimen y a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sacó a flote el síndrome de La Malinche, sin saber que si el logo de la NYPD aparece junto al de la DSPM es por los convenios de capacitación existentes entre ambas ciudades, cuestión que fue aclarada de inmediato por Bonilla, el cual aprovechó para invitar a Sheinbaum a que visite la capital del estado, misma que de plano no ha tenido en su ruta de giras cuando visita el Estado Grande, quizá por considerarla azul y bastión de sus opositores, porque para ella tal parece que Chihuahua son nada más Juárez y la región serrana, dejando de lado el resto de los municipios que tanta identidad le dan a este terruño norteño.

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Retomando el tema de las marcha y tal como se lo adelantamos, este miércoles a las 9 horas iniciará en la CDMX la “marcha por la soberanía alimentaria”, en donde agricultores, transportistas y organizaciones de la sociedad civil se plantarán en el Ángel de la Independencia para exigir al régimen de la 4T que les quite la bota del cuello y deje de asfixiar al campo mexicano, brinde seguridad en las carreteras y combata al crimen organizado, es así que desde ayer arribaron a la capital del país ciudadanos de todos los estados, incluido Chihuahua, para pedir que desde la Presidencia de la República se rompa el pacto y en lugar de defender una “narcosoberanía”, el gobierno federal se ponga las pilas para defender a los ciudadanos honestos y de bien.

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Los que hoy tendrán una importante visita en sus instalaciones son los integrantes de la CMIC que preside Juan Carlos Montaño, y es que los empresarios de la construcción por fin se reunirán de manera pública con el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado, Jorge Chánez, el cual estará presente en el tradicional desayuno que los afiliados a CMIC ofrecen a funcionarios federales, estatales y municipales para platicar de proyectos y obras. Así que con la mira puesta en analizar lo que se viene en esa materia para las principales ciudades del estado, luego de lo presentado por la gobernadora Maru Campos en su más reciente Informe de Gobierno, es que Chánez se reunirá con los chicos de la construcción para resolver cualquier duda y de pasó retroalimentación para los proyectos.