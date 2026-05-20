Browns darían a Watson otra oportunidad

Quien ha permanecido fuera del ojo público durante los últimos 19 meses— fue el primer mariscal de campo en participar en los ejercicios individuales cuando los Cleveland Browns saltaron al campo de entrenamiento el 21 de abril para el primer día de su minicampamento voluntario de tres jornadas.

El jugador de 30 años simuló un lanzamiento hacia su derecha y envió un pase a un miembro del cuerpo técnico situado a unas 20 yardas campo abajo. Watson repitió la jugada antes de ceder el turno a Shedeur Sanders, quien le siguió en la ejecución del ejercicio. Dillon Gabriel completó el grupo.

Watson y Sanders se repartieron las repeticiones con el primer equipo durante los ejercicios colectivos, ofreciendo la primera instantánea de una competencia por la titularidad centrada exclusivamente en estos dos jugadores, y sirviendo como recordatorio de la encrucijada que enfrenta Cleveland en su continua búsqueda de un mariscal de campo franquicia.

El mero hecho de que Watson se encuentre aquí ya constituye una leve sorpresa.

Hace un año, parecía que Watson había jugado su última jugada en Cleveland —y posiblemente en la NFL—. Se encontraba recuperándose de dos desgarros en el tendón de Aquiles derecho, y el copropietario de los Browns, Jimmy Haslam —hablando durante las reuniones de la liga en Palm Beach, Florida— calificó el sonado traspaso que su equipo realizó en 2022 para adquirir a Watson como un “gran intento fallido”.