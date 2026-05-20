Intenta poner a prueba una función de su Cybertruck en un lago de Texas… y termina arrestado

Un hombre fue arrestado después de que condujera intencionalmente su camioneta Tesla Cybertruck dentro del lago Grapevine, en el estado de Texas (EE.UU.), argumentando que quería probar la función de “modo vadeo” del vehículo, recoge Fox News, citando a las autoridades.

Según la información, los agentes de la policía fueron llamados al lago en la noche del lunes, y al llegar se encontraron el carro dentro del agua, no muy lejos de la orilla. El conductor, identificado como Jimmy Jack McDaniel, explicó que lo había hecho a propósito, detallando su objetivo.

Cybertruck driver decides to drive his Truck into a local lake here in Texas. It ended exactly how you thought it would. 🤣 pic.twitter.com/rii6buSQzJ — Joel Montfort (@jmontforttx) May 19, 2026

Tanto el conductor como los pasajeros lograron salir a salvo de la camioneta, que luego fue sacada del agua por el equipo de rescate acuático. Posteriormente, McDaniel fue arrestado y acusado de conducir un vehículo en una zona cerrada de un parque o lago, no tener matrícula válida para embarcaciones, así como cometer numerosas infracciones relacionadas con el equipo de seguridad acuática.

En un comunicado, la policía local recordó a los conductores que “aunque un vehículo pueda ser físicamente capaz de adentrarse en zonas de agua poco profundas, hacerlo puede acarrear problemas legales y de seguridad”.