‘La casa de los espíritus’ estrena versión para una nueva generación

Fernanda Castillo, Alfonso Herrera y Nicole Wallace nos hablaron sobre el reto de interpretar a los personajes centrales de ‘La casa de los espíritus’, versión televisiva basada en la icónica novela de Isabel Allende.

Publicada en 1982, La casa de los espíritus es una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana contemporánea. A través de varias generaciones, la novela de Isabel Allende aborda temas como el amor, el poder, la desigualdad social, la memoria y los cambios políticos en Chile durante el siglo XX. La nueva versión televisiva basada en la célebre novela consta de ocho capítulos y estrena el 29 de abril en Prime Video.

Una historia sobre memoria y herencia emocional

La casa de los espíritus recorre varias décadas de la historia latinoamericana a través de las familias Del Valle y Trueba y entre tensiones íntimas, desigualdad social y un contexto político marcado por cambios profundos, autoritarismo y memoria histórica que remiten directamente a la historia chilena del siglo XX.

Bajo la visión de sus showrunners y con un elenco internacional encabezado por Fernanda Castillo, Alfonso Herrera y Nicole Wallace, la producción apuesta por renovar el clásico para nuevas audiencias sin perder la fuerza emocional y política que convirtió la novela en referente.

La casa de los espíritus (Cortesía)

Para Fernanda Castillo, quien da vida a Férula Trueba, uno de los ejes principales de la serie es cómo las decisiones de una generación impactan a las siguientes. “Cada acto que cometemos y cada decisión que tomamos repercute en otros. No solo en nuestra familia, también en nuestro entorno. Lo personal y lo político no están divididos”, explica la actriz.

Alfonso Herrera coincide en que la historia conecta directamente con la identidad latinoamericana. Para el actor, la serie retrata heridas históricas que siguen presentes en distintos países de la región, desde la desigualdad social hasta los abusos de poder y las divisiones políticas que marcan generaciones enteras. “Habla de la memoria, de nuestras cicatrices, de nuestras heridas como latinoamericanos. De mirar al pasado para entender mejor el presente y no cometer los mismos errores”, asegura. Estas reflexiones muestran por qué la novela sigue vigente más de cuatro décadas después de su publicación.

Los personajes de La casa de los espíritus, complejos y actuales

Uno de los principales retos de la adaptación fue trasladar a pantalla personajes llenos de contradicciones. Nicole Wallace, quien interpreta a Clara, destaca que esa profundidad fue lo que más le interesó del papel. “Que no sean blanco o negro y que tengan contradicciones es lo más humano que puede tener un personaje”, comenta. Según la actriz, Clara combina una fuerte conexión espiritual con momentos de fragilidad y distancia emocional.

La casa de los espíritus (Cortesía)

Herrera, por su parte, describe a su personaje como un hombre condicionado por la época en la que vive. “Es un analfabeta emocional que intenta sacar adelante a su familia, pero con mucha toxicidad y muchos errores. También es parte de ese sistema fallido”.

Aunque la trama está profundamente vinculada a la historia chilena, Fernanda Castillo explica que el contexto político y social de la serie resulta cercano para toda la región. “Todos en Latinoamérica lo podemos entender. Somos más parecidos de lo que pensamos”, afirma sobre la experiencia de filmar en Santiago.

La actriz recuerda que recorrer la ciudad y conocer más sobre los acontecimientos históricos retratados en la obra hizo que la interpretación fuera más emocional que académica.

La casa de los espíritus, la historia de una Latinoamérica aún vigente

Llevar una novela tan reconocida a televisión implicó encontrar equilibrio entre fidelidad y reinterpretación. En una obra tan querida por generaciones de lectores, cada decisión creativa carga con expectativas altas: desde el casting y la estética visual hasta la manera de traducir emociones internas y pasajes emblemáticos al lenguaje audiovisual. Alfonso Herrera reconoce que toda adaptación enfrenta inevitablemente la comparación con la versión que cada lector construyó en su imaginación.

Nicole Wallace buscó conservar “el aura” de Clara, apostando por mantener intacta la sensibilidad, misterio y energía espiritual que definen al personaje. Fernanda Castillo, por su parte, encontró inspiración en detalles descritos por Isabel Allende, incluso creando un perfume con notas de lavanda y limón para construir a Férula desde lo sensorial y emocional.

La casa de los espíritus (Cortesía)

Con esta nueva versión, la historia vuelve a dialogar con el presente al recordar que el poder, la memoria, el amor y las heridas colectivas siguen atravesando a las sociedades actuales. Más que una saga familiar, la serie confirma por qué este clásico continúa vigente generación tras generación.