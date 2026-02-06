La Casa Blanca sugiere a quién “preferiría mucho”ver Trump en lugar de Bad Bunny en el Super Bowl

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sugirió que Donald Trump no planea ver el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, programado para el domingo y que protagonizarán Bad Bunny y Green Day.

La participación del cantante puertorriqueño, que se opone a las políticas migratorias del Gobierno estadounidense, ha generado controversia en sectores conservadores y en el propio presidente. En respuesta, la organización Turning Point USA planificó un espectáculo de medio tiempo alternativo titulado ‘All-American’ encabezado por el artista de country Kid Rock.

“Creo que el presidente preferiría mucho más una actuación de Kid Rock que de Bad Bunny. Debo decirlo”, indicó Leavitt, sin precisar mayores detalles sobre la cuestión. Previamente Trump anunció que no asistirá al evento. “Soy anti-ellos. Solo siembran el odio”, dijo a The New York Post.