“La Barredora de Cruz”: PAN denuncia otro presunto caso de corrupción en contra del alcalde de Juárez

Las presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez y el dirigente del Comité Directivo Municipal de Acción Nacional en Ciudad Juárez, Ulises Pacheco, denunciaron otro presunto caso de corrupción en contra del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, el cual tiene que ver con un contrato bajo una licitación simulada.

“Detectamos otro acto de corrupción de los muchos que hemos detectado. Hoy venimos a denunciar un contrato bajo una licitación simulada. Según el alcalde Cruz Pérez Cuéllar licitó barredoras para limpiar 411 kilómetros diarios de lunes a sábado”, denunció Ulises Pacheco.

El dirigente panista explicó que “serían ocho barredoras barriendo diariamente 411 kilómetros. Esas barredoras jamás las vimos en la calle. Todo apunta a que fue una simulación, un contrato por 105 millones 600 mil pesos”.