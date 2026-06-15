Tenemos muchas concordancias; en temas polémicos, vamos a analizar a fondo: Presidente del Congreso por reformas electorales

El presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, coincidió con el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez, en que existen “muchas concordancias” respecto a las diversas propuestas de reforma electorales presentadas por las fracciones parlamentarias que integran el Legislativo de Chihuahua.

Además, Ramírez Gutiérrez dejó en claro que en los puntos que han ocasionado polémica, los revisarán y analizarán a fondo, sobre todo los criterios de constitucionalidad.

“El último acuerdo que se tomó en la Comisión de Gobernación fue que la Secretaría Técnica nos ayudara a elaborar un documento, en donde en ese documento pusieran todas las concordancias de las diferentes fracciones parlamentarias y de las diferentes iniciativas que se han presentado, para después, posteriormente, también en ese mismo documento, ver las diferencias y empezar a poder trabajar sobre un documento de una manera más ordenada y poder darle más agilidad a los trabajos”, explicó Guillermo Ramírez.

El también integrante de la bancada del PRI destacó que “hay concordancia en varios puntos. La disminución de los regidores, ustedes saben que es una adecuación que se tuvo que hacer de la legislación federal. Pero hay cosas en las que tenemos muchas concordancias. Por ejemplo, la disposición de anular una elección por nexos con el crimen organizado. Yo creo que eso es positivo, yo creo que hay que estar siempre en un margen legal en todo este tiempo, pero cualquier iniciativa de reforma electoral, lo que tiene que venir a hacer es a democratizar y, sobre todo, a robustecer el marco jurídico”.