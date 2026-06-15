Urgen diputados expedir el Reglamento de la Ley de Agua del Estado

La Diputación Permanente del Congreso de Chihuahua, tras aprobar la proposición de la diputada Alma Yesenia Portillo Lerma, solicitó a la titular del Ejecutivo Estatal y a la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado, para que lleven a cabo la expedición y publicación del Reglamento de la Ley del Agua del Estado.

Lo anterior fundamentado en el artículo 4º de la Constitución Política de México, relativo al derecho humano al agua potable, no solo en cuanto a la disponibilidad física del recurso, sino también a la obligación de las autoridades de garantizar condiciones de calidad, accesibilidad, continuidad, transparencia, legalidad y certeza jurídica en la prestación del servicio público de agua potable.

La Legisladora refirió que la Ley del Agua del Estado es el principal ordenamiento jurídico encargado de regular la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales, así como la organización y atribuciones de las autoridades responsables de dichos servicios.

Han pasado ya varios años de la publicación de un decreto por el que se hicieron una serie de adecuaciones al ordenamiento referido, y a la fecha sigue pendiente la expedición y publicación de su Reglamento, instrumento indispensable para su correcta aplicación y para establecer con claridad los procedimientos, lineamientos técnicos, mecanismos administrativos y criterios de actuación de las autoridades y organismos operadores.

Es por lo antes mencionado y dado a que un contexto estatal marcado por problemas de desabasto, tandeos, fugas, cobros excesivos y cuestionamientos constantes sobre la operación de diversos organismos operadores, es que resulta indispensable contar con un marco reglamentario actualizado que permita fortalecer la legalidad, la rendición de cuentas y la certeza en la prestación del servicio público.