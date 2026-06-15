Vigente acuerdo con Federación para no politizar seguridad, aunque nos ignoren en otros temas

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que el Gobierno de Chihuahua y la Federación mantienen vigentes el acuerdo de no politizar la seguridad, aunque en otros rubros el Estado sea ignorado o castido con la falta de recursos.

Dicho acuerdo, expresó que ha permitido que Chihuahua tenga buenos resultados en materia de seguridad pública, con una reducción continua en materia de homicidios dolosos y con operativos coordinados tanto con la Defensa como con la Guardia Nacional.

“Esperemos que así continuemos y bueno, todo se debe a la correcta coordinación y a la correcta estrategia que se implementa en base a esta idea de ir todos juntos sin politizar el tema de seguridad”.

No obstante, reiteró que ya no resulta novedoso que Chihuahua se quede relegado en las acciones del Gobierno Federal relacionados con temas como la salud, en donde se ha solicitado durante años la construcción de un nuevo hospital del IMSS en la capital; en el mantenimiento de tramos federales o el recorte de las participaciones federales.