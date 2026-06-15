Nada concluido en paridad de género, respetemos el proceso legislativo: De la Peña

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno consideró que se sobredimensionando el tema de la paridad de género para las próximas elecciones ya que no existe ninguna conclusión hasta el momento. En este sentido, pidió no hacer especulaciones y respetar el proceso legislativo pues hasta el momento únicamente existen diversas iniciativas relacionadas con una reforma electoral, mismas que deberán ser analizadas por las y los legisladores. Reiteró que no se trata de favorecer a uno y otro aspirante, sino de una obligatoriedad que tiene el Congreso del Estado para legislar en materia de paridad de género. “Dejemos que los diputados y las diputadas hagan su trabajo y tendremos noticias sobre el tema de género cuando ellos concluyan su trabajo. Yo creo que por lo pronto no hay que adelantar vísperas y si hay que atender al tema de género, pues lo atendemos y se acabó”.