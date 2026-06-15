Clausuró Municipio a cuatro por faltas a la normatividad de la ley

Como parte de las acciones de vigilancia y regulación de establecimientos, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del Ayuntamiento, realizó inspecciones del 08 al 14 de junio, resultando en diversas actas administrativas y clausuras.

Durante el operativo, los siguientes establecimientos fueron clausurados por faltas a la normatividad de la ley:

• La Cofradía (Revalidación 2026)

• Licores CP-P (Revalidación 2026)

• Quinta Terrazas (Fuera de horario)

• Galope (Sobre aforo y fuera de horario)

Además, continúa activa una célula preventiva integrada por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con el propósito de preservar el orden en las actividades comerciales nocturnas y prevenir delitos como la venta de drogas.