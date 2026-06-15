Condenan acto de crueldad animal y destituye de manera inmediata a empleado del Municipio involucrado

El Gobierno Municipal de Chihuahua condena de manera categórica los hechos ocurridos en la madrugada del domingo en la colonia Jardines de Oriente, donde un hombre dio muerte a un perro mediante arma blanca.

Tras conocer por redes sociales la difusión de estos hechos, y al identificarse que el responsable es servidor público municipal, esta administración inició de inmediato una investigación interna que confirmó su vínculo laboral con el Gobierno Municipal.

En consecuencia, se determinó la destitución inmediata del trabajador.

Si bien los hechos ocurrieron fuera del horario laboral y en el ámbito de su vida privada, el comportamiento exhibido es incompatible con los valores que deben regir la conducta de todas las personas que forman parte de esta administración. Ser servidor público implica una responsabilidad que trasciende el horario de oficina.

El Gobierno Municipal se pone a disposición plena de la Fiscalía General del Estado para colaborar en la investigación y el esclarecimiento de los hechos, y reitera su respeto irrestricto a las instituciones encargadas de procurar justicia.

Esta administración no tolerará ni encubrirá conductas que atenten contra el cuidado animal ni que deshonren la función pública, independientemente de quién las cometa.